Сергей Бидонько: умные и талантливые чаще выбирают коммерческую стезю, чем госслужбу

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько на сегодняшней пресс-конференции заявил, что в Свердловской области люди «не стоят в больших очередях», чтобы занять муниципальные или правительственные посты.

По его словам, люди, которые компетентны во многих сферах, предпочитают работать в коммерческих организациях. «Денег там для себя и семьи можно заработать гораздо больше, если ты умный и талантливый, а рисков гораздо меньше. Это данность сегодняшнего времени. Если человеку предложить на выбор – коммерцию или муниципальную или госслужбу, многие люди выберут коммерческую стезю», – посетовал он.

Также Бидонько поздравил с избранием нового главу Екатеринбурга Алексея Орлова, но отметил, что ему понадобится весь его опыт. «Все главы у нас равны, но быть главой Екатеринбурга по уровню нагрузки – несколько другой вопрос. Наш город всегда был достаточно активным, здесь есть очень много групп, которые по-своему видят, как он должен развиваться», – сказал вице-губернатор. В целом же он заявил, что ротации кадров – это нормально: «Они были, есть и будут».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.02.21

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