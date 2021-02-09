Бидонько пожалел Слепакова, которого сторонники Навального затравили за стихотворение

Вице-губернатор Сергей Бидонько на пресс-конференции рассказал, что ему не нравится в некоторых сторонниках Навального.

«Мне очень не нравится в сторонниках Навального то, что они себя позиционируют единственно правыми. Что все плохо, правительство ничего не делает. Стоит появиться кому-то другому, кто с ними не согласен… Слепаков вон – написал стихотворение, так они чего ему только не пожелали до десятого колена. Они однозначно правы, а те, кто имеют иную точку зрения, априори враги», – пояснил Бидонько. Затем он предложил представить, что они будут делать с простыми людьми, если придут к власти.

Напомним, 28 января, через пять дней после первых крупных несанкционированных акций в поддержку Навального, комик и шоумен Семен Слепаков написал «Стих про добро», в котором высмеял несистемную оппозицию и осудил ее за склонность к насилию. Стихотворение кончалось посылом, что в борьбе со злом добро стало «злей, чем зло». В ответ шоумен получил множество оскорблений.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 09.02.21

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