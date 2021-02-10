В Верхней Пышме стартовал чемпионат WorldSkills Russia (ФОТО)

В Верхней Пышме начался чемпионат WorldSkills Russia. В рамках IX Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» определяют лучших среди учащихся колледжей и техникумов Свердловской области, соревнования проходят в Центре проведения демонстрационных экзаменов техникума «Юность».

«Рад приветствовать участников чемпионата в Верхней Пышме, в Центре, где созданы все необходимые условия для проведения соревнований такого уровня. Надеюсь, что наш ответственный подход к организации мероприятия и наличие современного оборудования, соответствующее требованиям международных стандартов, поможет молодым профессионалам максимально раскрыть свои таланты. У этой площадки огромный потенциал и возможности, и в следующем году мы рассчитываем принять здесь еще больше участников», – сказал директор техникума «Юность» Виталий Лобастов.

Площадка, на которой в этом году соревнуются сварщики и автоматчики, была открыта осенью 2020 года. Здесь можно проводить демонстрационные экзамены сразу по восьми компетенциям: промышленная автоматика, мехатроника, сварочные технологии, неразрушающий контроль, электромонтаж, лабораторный химический анализ, обслуживание грузовой техники, обработка листового металла. Создавали центр на основе государственно-частного партнерства, УГМК вложил 43 млн в реконструкцию здания учебных мастерских центра общей площадью 2000 кв. м, а облправительство направило 84,7 млн рублей на приобретение оборудования для этих мастерских.

На этой же площадке проведут и часть деловой программы чемпионата – зачитают доклады, организуют круглый стол, обсудят внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс. В целом чемпионат «Молодые профессионалы» будет проходить на территории нескольких образовательных организаций региона до 12 февраля. По результатам соревнований будет сформирован состав сборной Свердловской области по профессиональному мастерству, который представит честь региона на федеральных соревнованиях.

Верхняя Пышма, Людмила Прокофьева

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