Частный сектор на Уктусе залило горячей водой из лопнувшей трубы

Из-за прорыва трубы частный сектор на Уктусе залило горячей водой. В настоящее время течь уже устранена, но работы продолжаются. Аварийной бригаде предстоит убрать наледь.

Авария произошла на улице Краснопрудной на Уктусе. Вода из колодца разлилась по ближайшим улицам. Из-за низких температур она быстро остывает и превращается в слой льда.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщили, что прорыв произошел на трубе

горячего водоснабжения, переданного в муниципальную собственность Насосным заводом в сентябре 2020 года в ветхом состоянии.

«В настоящее время последствия аварии ликвидируются специалистами МУП «Екатеринбургэнерго». Течь на трубе устранена, продолжаются работы на запорной арматуре диаметром 50 мм», – сообщили в пресс-службе.

Рабочие должны будут убрать и образовавшуюся на улицах наледь.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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