В Березовском женщина зарезала мужа-инвалида за оскорбление матери

Березовский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которая, обидевшись, убила своего мужа-инвалида.

Обвиняемая в убийстве – 46-летняя женщина, которая подрабатывала посудомойкой в кафе. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили обстоятельства преступления. В конце ноября она, ее муж и друг семьи на протяжении четырех дней распивали алкоголь. Во время застолья между супругами произошла ссора. Муж оскорбил свою жену, а также ее мать, а та схватила нож, подошла к дивану, на котором лежал инвалид, и со словами: «Получай, это за маму», – ударила его ножом в грудь. Раненый в сердце муж успел сказать: «Лена, ты меня убила». Он смог позвонить своему другу и попросить того вызвать полицию, после чего умер от потери крови.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ей грозит срок лишения свободы от 6 до 15 лет.

Березовский, Ангелина Сергеева

Березовский. Другие новости 10.02.21

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