В 2020 году число обращений в Госинспекцию труда выросло на 30%

В 2020 году в Государственную инспекцию труда в Свердловской области поступило на 30% больше обращений, чем в 2019 году. Большая часть касалась вопросов оплаты труда в период коронавирусных ограничений.

Об этом рассказал на пресс-конференции руководитель ведомства Федор Кравцов. По его словам, в 2019 году инспекция получила 8100 обращений, в 2020 – почти 11000. По жалобам на невыплату зарплаты инспекторы провели проверки в 615 предприятиях и организациях, по результатам этих мероприятий сотрудникам была выплачена задолженность на общую сумму свыше 130 млн рублей. С крупнейших предприятий области, по словам Кравцова, жалоб не поступало.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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