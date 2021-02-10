Энергетики из-за холодов перешли на усиленный режим работы

Энергетики свердловского филиала «Т Плюс» и Екатеринбургской теплосетевой компании перешли на особый режим работы из-за пришедших в регион холодов. Температура теплоносителя, отпускаемого с ТЭЦ, увеличена до 120-130 градусов по Цельсию.

В состояние повышенной готовности приведены ремонтные бригады и специальная техника, усилена пожарная безопасность зданий и сооружений ТЭЦ, приведены в готовность резервные источники энергоснабжения на котельных, сформированы графики круглосуточного дежурства ответственных лиц. Оперативный и ремонтный персонал станций и тепловых сетей готов к устранению последствий возможных инцидентов, – рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского филиала «Т Плюс».

На тепловых сетях проведены плановые осмотры трубопроводов. Особый контроль установлен за оборудованием, от которого запитаны социально значимые объекты. В ЕТК круглосуточно дежурят шесть аварийно-восстановительных бригад (24 человека) и 16 единиц специальной техники.

В связи с увеличением температуры теплоносителя, циркулирующего по трубопроводам, энергетики призывают жителей быть осторожными вблизи теплотрасс и тепловых камер и напоминают, что соблюдение нормативной температуры в квартирах и помещениях напрямую зависит и от выполнения управляющими компаниями и ТСЖ своих обязанностей по содержанию зданий, внутридомовых теплопринимающих установок и коммуникаций.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 10.02.21

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