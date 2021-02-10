Число несчастных случаев на производстве в 2020 году снизилось с 263 до 239

В 2020 году на предприятиях Свердловской области снизилось количество несчастных случаев на производстве – с 263 в 2019 году до 239.

Об этом рассказал на пресс-конференции руководитель Госинспекции труда в Свердловской области Федор Кравцов. Число смертельных случаев сократилось на 26.

Заместитель Кравцова по охране труда Татьяна Гасилина отметила, что, хотя число несчастных случаев снизилось, в плане их расследования год был очень тяжелый, потому что пострадавшие часто находились в медицинских учреждениях, в которых был объявлен карантин по коронавирусу.

Гасилина также сказала, что не думает, что снижение связано с улучшением условий труда – скорее, с тем, что были месяцы, когда многие предприятия и организации просто не работали, или вводили дистанционку. Она также поделилась, что в других регионах работники получали травмы, находясь на удаленке, – в основном бытовые, но в Свердловской области таких случаев не было.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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