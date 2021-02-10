В Свердловской области 311 тяжелобольных Covid-19

За последние сутки в Свердловской области выявлено 287 новых случаев коронавируса.

По сообщению оперштаба, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+166), Арамильского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Березовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Кушвы, Красноуральска, Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Талицкого городского округа.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 73 664. Состояние 311 госпитализированных оценивается как тяжелое, 204 из них находятся в реанимации, в том числе 134 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести в больницах региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 1 701. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписано 296 человек, всего – 66 440.

Зарегистрировано 14 случаев смерти больных Covid-19. Общее число летальных случаев – 2 171.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.02.21

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