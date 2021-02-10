Пассажиропоток на СвЖД упал почти на 40 процентов

В январе 2021 года пассажирооборот на СвЖД упал на 38%, что связано с пандемией и вводимыми ранее ограничениями. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

«С вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 1,6 миллиона пассажиров, что на 28,3% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,2 миллиона и в дальнем следовании – 0,4 миллиона. Что меньше на 24,4% и 36,6% соответственно», – отметили в пресс-службе.

В СвЖД также добавили, что несмотря на уменьшение количества пассажиров, в первый месяц нового года по-прежнему были популярны маршруты в соседние регионы, например, в Тюмень, Сургут, Омск, Новый Уренгой, Новосибирск и Янаул.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 10.02.21

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