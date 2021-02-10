В Кольцово отменен рейс в Сочи и задерживается рейс в Краснодар авиакомпании «РусЛайн»

Вылет рейсов в Сочи и Краснодар из Екатеринбурга сначала задержан на 5 часов по техническим причинам, затем вылет в Сочи вообще отменили. По данным транспортной прокуратуры, вылететь должны были 50 человек, с ними в аэропорту работают представители авиакомпании «РусЛайн».

Рейс Екатеринбург – Киров – Сочи должен был отправиться в 08:30, затем появилась информация о его задержке до 14:00, но по актуальной информации на онлайн-табло Кольцово вылет не состоится, рейс отменен. Еще один самолет авиакомпании «РусЛайн» должен был в 08:40 вылететь через Тамбов в Краснодар, но также задержался. Ожидается, что вылет состоится в 15 часов.

По информации Уральской транспортной прокуратуры, на оба рейсы было зарегистрировано более 50 пассажиров. «Представитель авиакомпании в аэропорту оказывает услуги пассажирам, предусмотренные федеральными авиационными правилами. Ситуация находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 10.02.21

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