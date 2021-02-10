За месяц из-за заваленных снегом тротуаров пострадали в ДТП 12 пешеходов

Только в январе 2021 года в Свердловской области зарегистрировано 12 наездов на пешеходов, которым пришлось двигаться по проезжей части, так как пройти по заваленным снегом тротуарам было невозможно. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного УГИБДД, такие случаи произошли в Верхней Пышме, Сысерти, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Кушве и Артях.

Анализ этих происшествий показал, что снег с проезжей части был убран на тротуары. Именно это вынуждало пешеходов совершать небезопасные маневры. Такие недостатки, поясняют в ГИБДД, возникают из-за некачественной очистки обочин владельцами дорог и подрядчиками, а также их халатного отношения к подготовке техники и смене погодных условий.

Всего с начала года сотрудники областной Госавтоинспекции выдали около 3,5 тысячи предписаний по ненадлежащему содержанию улично-дорожной сети.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 10.02.21

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