На Урале выставили на продажу металлургический завод

На севере Свердловской области выставили на продажу металлургический завод. Покупателя ищут через сервис Avito. Собственник оценил бизнес в 180 млн рублей. Речь идет о Серовском заводе малой металлургии, который был запущен в 2004 году. Предприятие специализируется на ферросплавах.
Собственник продает завод вместе с рабочими, сейчас там трудятся 120 человек. При этом подчеркивается, что в основном продукцию закупают не в России – 90% ее отправляется на экспорт.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 10.02.21
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