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Среда, 10 февраля 2021, 14:50 мск

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На Урале выставили на продажу металлургический завод

На севере Свердловской области выставили на продажу металлургический завод. Покупателя ищут через сервис Avito. Собственник оценил бизнес в 180 млн рублей. Речь идет о Серовском заводе малой металлургии, который был запущен в 2004 году. Предприятие специализируется на ферросплавах.

Собственник продает завод вместе с рабочими, сейчас там трудятся 120 человек. При этом подчеркивается, что в основном продукцию закупают не в России – 90% ее отправляется на экспорт.

Екатеринбург, Елена Сычева

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