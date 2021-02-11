На Среднем Урале морозы снова сменит резкая оттепель

В Свердловской области вновь ожидаются аномальные скачки температуры воздуха.

До 12 февраля в регионе сохранится морозная погода. Ночью будет -24…-29 градусов, в горах и низинах возможны морозы до -35. Дневная температура установится на уровне -10…-15 ºC. В субботу, 13 февраля, ночной двадцатиградусный мороз сменится резкой дневной оттепелью. На юге области ожидается -1…-6, на крайнем юге до +3, на севере региона умеренный мороз до -15 градусов. В отдельных районах пойдет сильный снег, будет дуть восточный ветер со скоростью до 10 м/с, сообщает Уральский гидрометцентр.

В Екатеринбурге в субботу также ожидается 0 ºC днем и до -15 ночью. В городе будет идти небольшой снег.

До 20 часов 12 февраля в Свердловской области действует предупреждение о загрязнении воздуха первой степени опасности. По данным Уралгидрометцентра, ожидаются погодные условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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