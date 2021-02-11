Полиция предупредила о росте квартирных краж и посоветовала ставить камеры и заводить собак

В Екатеринбурге увеличилось число квартирных краж, сообщили в городской полиции. С начала 2021 года зарегистрировано более 20 подобных преступлений. Почти половину раскрыли – в том числе по горячим следам, по оставшимся ведется расследование.

В понедельник, 7 февраля, в полицию обратилась 45-летняя жительница Чкаловского района. Вернувшись домой после уикенда, она обнаружила, что в ее квартире на первом этаже кто-то побывал. У женщины украли драгоценности и деньги, сумма ущерба составила почти 150 тысяч рублей. Ведется расследование по факту квартирной кражи (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

В тот же день в Кировском районе в квартиру пенсионерки проник грабитель – через балконную дверь, выходящую на общую лоджию. «Добычей злоумышленника стал телевизор стоимостью 15 тысяч рублей. К счастью полицейским удалось быстро установить подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый сосед потерпевшей. Похищенное было изъято и возвращено владелице. В отношении задержанного мужчины возбуждено соответствующее уголовное дело», – отметили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

Там напомнили, что снизить риск квартирных краж поможет установка сигнализации с уведомлением на пульт охраны, договор с ЧОПом, использование надежных дверей и оконных конструкций, а для квартир первых и вторых этажей – рольставни или решетки, установка в квартире фотокамер с датчиками движения, подключенными к интернету. Также в полиции порекомендовали заводить крупных собак охранных пород, не хранить дома ценности, не впускать в подъезд посторонних и дружить с соседями.

Екатеринбург, Елена Сычева

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