Промышленность на Урале развивается быстрее, чем в РФ, но основные фонды изношены сильнее

На протяжении последних лет индекс промышленного производства УрФО стабильно рос и в 2019 году составил 106,4% к 2018 году, но по итогам 2020 года снизился и составил 97,7%. Тем не менее это выше общероссийского показателя – 97,1%. Снижение во многом связано с падением добычи нефти и газа (соглашение с ОПЕК, снижение спроса и др.).

Как сообщили в пресс-службе полпредства, об этом рассказал Владимир Якушев на совещании, которое провел заместитель председателя федерального правительства Юрий Борисов.

Полпред подчеркнул, что более резкого падения индекса удалось избежать благодаря мерам поддержки, которые были приняты как на федеральном, так и на региональном уровнях. «Это и определение системообразующих организаций, и их поддержка, и регуляторные послабления. Регионы, в свою очередь, балансировали: с одной стороны, ограничительные мероприятия, с другой – меры реальной помощи промышленной отрасли», – отметил Владимир Якушев.

Всего в 2020 году регионы Урала получили поддержку в форме налоговых льгот и прямых субсидий на сумму более 30 млрд рублей. Льготные кредиты и иные меры поддержки составили сумму еще в 1,5 млрд рублей.

Что касается индекса в обрабатывающих отраслях, то он поддержал положительную динамику прежних лет, составив 105,6%. Это значительно выше аналогичного индекса в целом по России.

Полпред сообщил, что в прошлом году наблюдалось увеличение производства: пластмассы в первичных формах (в 2,5 раза); лекарственных препаратов (на 42%) и медицинского оборудования, отдельных позиций электрооборудования и машин, пиломатериалов (на 8%), нефти, поступившей на первичную обработку (на 10%), и дизеля (на 30%).

Тем не менее, есть проблемы, которые необходимо решать. Одной из основных для УрФО Владимир Якушев назвал износ основных фондов, который составил в добывающей отрасли 63,5%, а в обрабатывающей – 51,2%,что выше среднероссийского показателя.

Отдельно на совещании рассмотрели вопрос безработицы и занятости в регионах Урала. Несмотря на то, что с апреля 2020 года численность работников промышленных предприятий снизилась только на 2,5% (всего в промышленности занято 1 млн 107 тысяч человек), общая численность безработных увеличилась. При этом около полумиллиона специалистов заняты неполный рабочий день. «Это требует предметной проработки по каждому предприятию», – считает полпред.

Екатеринбург, УрФО, Елена Владимирова

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