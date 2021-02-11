Весна и Космос: в ЗАГСе назвали самые популярные и необычные имена новорожденных

Чаще всего в прошлом году свердловчане называли новорожденных Артемами и Софьями. Об этом «Новому Дню» рассказали в региональном управлении ЗАГС.

В пятерку популярных мужских имен также вошли Александр, Михаил, Максим, Дмитрий и Матвей. Среди женских имен лидируют Анна, Мария, Виктория, Алиса и Дарья.

В ведомстве отметили, что каких-либо общих тенденций при выборе имени ребенку не прослеживается, однако иногда родители называют свое чадо в честь любимого артиста или музыканта: «В соответствии с законодательством родители присваивают имя ребенку по взаимному соглашению, исходя из индивидуальных предпочтений, национальных обычаев, созвучности имени с фамилией и отчеством, а также дают имена в честь православных святых. Большое влияние на моду имен задают популярные фильмы: детей называют в честь любимых актеров, киногероев и певиц».

Реже встречаются маленькие Анатолии, Антоны, Аркадии, Архипы, Борисы, Валентины – как в женском, так и мужском варианте, и Валерии. Маленьких Алевтин, Анфис, Зой, Ларис, Лидий, Людмил, Мир, Наталий, Светлан и Тамар также нечасто можно встретить.

Некоторые свердловчане отличились оригинальностью и называли своих детей в честь цветов – Астра и Ландыш, географических объектов – Енисей, Венеция, Филадельфия, Орлеана, Северина, космических объектов – Марс, Космос, времени года – зарегистрирована девочка Весна, или же дали звучные имена: Рассказа, Тайна, Ясна, Алмаз, Франческа, Мадонна, Констанция, Эсмиральда, Герда, Ассоль, Муза, Тиффани, Поликсения, Джулия, Радмила, Агния-Олимпия, Алекса, Анджелина, Анжелина-Эрла, Богдана-Мия, Дивляна, Добролюба, Ева-Виктория, Евангелина-Виктория, Ева-Малаика, Елизавета-Мария, Коралина, Ника-Виктория, Оливия-Шаде, Сара-Руслана, Софи-Дениз, София-Виктория, Султана, Теона-Мария, Ярославна.

Мальчиков называли Данте, Антей, Ариан, Вильям, Габриэль, Дан, Джеймс, Лео, Радомир, Ратибор, Самсон, Тим, Финн, Урал, Александр-Корнелис, Давид-Максимилиан, Добромир, Егорий, Джедидайя-Ариан, Леонардо-Александр, Летослав, Миродар, Пересвет, Роман-Микаел, Роман-Эмир, Святогор, Таислав, Томислав.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 11.02.21

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