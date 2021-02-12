Два человека погибли в ДТП. Возможная причина – состояние дороги (ФОТО)

Два человека погибли в ДТП поздно вечером 11 февраля на 4-м км автодороги на Новосвердловскую ТЭЦ. Водитель автомашины Daewoо Nexia ехал со стороны ЕКАДа в сторону улицы Высоцкого, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo. 24-летний водитель и 52-летний пассажир Daewoо Nexia погибли.

Как сообщает отдел пропаганды ОГИБДД Екатеринбурга, на месте ДТП инспектор нашел дефекты дорожного покрытия. Обочина была ниже проезжей части на 6,5 см, на дороге был снежный накат. В ходе расследования будет установлена окончательная причина ДТП.

Автомашиной Volvo управлял 29-летний мужчина с водительским стажем 11 лет. Он пояснил, что увидел легковушку, которая выехала на встречку, принял меры экстренного торможения, но это не помогло.

Госавтоинспекция призывает водителей учитывать дорожные и метеорологические условия, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к дорожной аварии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 12.02.21

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