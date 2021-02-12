В Верхней Пышме открылся самый современный Дворец технического творчества

Сегодня в Верхней Пышме открылся Дворец технического творчества (ДТТ) – инновационное образовательное пространство для воплощения инженерно-технических идей детей в возрасте от 7 до 17 лет. Инициатором создания ДТТ выступило правительство Свердловской области. На торжественном мероприятии присутствовали глава региона Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

«Сегодня мы открываем современный Дворец технического творчества. Это замечательное событие и особо символично, что происходит оно в Год науки и технологий. Всё в этом Дворце предназначено для развития творческой мысли, научного поиска, новых технологическим решений. Здесь будут работать крупнейший в регионе технопарк «Кванториум», центр «IT-куб», различные лаборатории, секции, клубы. По сути, в Верхней Пышме создана вся необходимая инфраструктура, чтобы дети и подростки раскрывали свои таланты и способности, добивались побед в исследовательской деятельности, учились мыслить и действовать творчески, нешаблонно», – отметил Евгений Куйвашев.

«Это здание, этот дворец, в который его создатели вложили душу, станет живым организмом, работающим на всю Свердловскую область. Это – будущее ребят, которые найдут свое место в сложном 21-м веке. В добрый путь!», – заявил на открытии Андрей Козицын.

Отметим, что строительство Дворца технического творчества в Верхней Пышме велось с апреля 2018 года по декабрь 2020 года. В четырехэтажном здании общей площадью более 9,5 тыс. м² разместился самый крупный в Свердловской области детский технопарк «Кванториум». В его состав вошли десять лабораторий, три из них являются уникальными для региона – это «Автоквантум» (проектирование систем автотранспорта), «Аэроквантум» (проектирование и пилотирование беспилотников) и «Наноквантум» (изучение новых материалы и наноструктур). Осенью во Дворце планируют открыть Центр цифрового образования «IT-куб». Также в здании располагается шахматный клуб, зона коворкинга, актовый зал на 444 места и столовая.

Отдельное место в здании нового ДТТ занимает экспозиция промышленных технологий УГМК, организованная для профориентации школьников и изучения технологических процессов предприятий компании. На ней представлены макеты различных производств: рудник и промплощадка ПАО «Гайский ГОК», промплощадка и цех электролиза меди АО «Уралэлектромедь», энергоцентр тепличного комплекса. Здесь же можно познакомиться с моделями тепловоза и погрузочно-доставочной машины, которые выпускает АО «Шадринский автоагрегатный завод», образцами руд и образцами продукции компании, а также лучшими проектами участников конкурса «Инженериада УГМК». В этом году экспозицию планируют пополнить еще пятью интерактивными макетами горно-металлургического производства.

В рамках одной смены во Дворце могут заниматься 255 человек, а годовая загрузка площадки предполагает 3600 детей. Организаторы проекта рассчитывают, что ДТТ в Верхней Пышме станет популярной научно-технической площадкой, объединяющей учащихся и работодателей региона.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

Верхняя Пышма. Другие новости 12.02.21

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