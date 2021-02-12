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Пятница, 12 февраля 2021, 13:24 мск

Новости Екатеринбург

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«Брусника» заплатит недовольным жильцам 170 тысяч рублей

По решению Свердловского облсуда ООО «Брусника. Специализированный застройщик» заплатит семейной паре из Екатеринбурга штраф и неустойку в размере более 170 тысяч рублей за то, что три года не устраняло недостатки в новой квартире.

Как сообщили в пресс-службе суда, в июле 2017 года семья истцов въехала в квартиру на улице Лучистой в Екатеринбурге. И очень скоро была разочарована: выяснилось, что в кухне промерзает стена, видна плесень, неправильно установлен балконный блок, из-за чего квартира постоянно продувалась, во всех помещениях стены, пол и потолок имеют отклонения от вертикальной и горизонтальной плоскостей. Жильцы провели тепловизионное обследование окон и стен, которое установило дефекты. Жильцы неоднократно обращались к застройщику ООО «Брусника. Специализированный застройщик» с претензиями, но им никто не отвечал.

В феврале 2020 года екатеринбуржцы сами наняли специалистов, которые осмотрели квартиру и оценили стоимость ремонта в 310 661 рубль, составив смету расходов. В марте 2020 года семья снова подала претензию застройщику, приложив подтверждающие документы, но ответа опять не получила.

Тогда пара подала иск в Чкаловский районный суд, в котором просила взыскать с застройщика неустойку, штраф в размере 50% от суммы иска, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, судебные расходы – 23 100 рублей, 10 тысяч рублей – за составление сметного отчета и 5 тысяч рублей – за тепловизионное обследование. Также истцы потребовали возместить им затраты на будущий ремонт квартиры. Для установления недостатков и стоимости восстановительных работ суд назначил строительно-техническую экспертизу, которая показала, что ремонт можно сделать за 260 153 рублей. Эту сумму застройщик выплатил добровольно.

После этого решением Чкаловского районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены частично. С застройщика решили взыскать неустойку в размере 130 тысяч рублей, компенсацию морального вреда – 3 тысячи рублей, 30 тысяч рублей штрафа, расходы на оказание юридических услуг в размере 10 тысяч рублей и еще 10 тысяч – за составление сметного расчета.

В апелляционной жалобе, поданной в Свердловский областной суд, ответчик просил решение суда отменить в части взыскания неустойки и штрафа. Рассмотрев материалы дела, судебная коллегия не нашла оснований для переоценки выводов суда первой инстанции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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