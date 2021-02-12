Число новых случаев коронавируса несколько дней не поднимается выше 300

Вот уже несколько дней количество вновь выявленных случаев коронавируса в Свердловской области не превышает 300. За последние сутки было зарегистрировано 276 новых больных и 14 смертей.

Половина всех случаев – в Екатеринбурге (146), остальные – в городах области. Всего с начала пандемии заболели 74 224 человек.

«Состояние 328 госпитализированных оценивается как тяжелое, 213 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 137 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 1 701. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщает региональный оперштаб.

Зарегистрировано 14 случаев смерти больных, общее число случаев – 2 197.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 12.02.21

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