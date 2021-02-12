МЧС предупреждает о сильном гололеде в выходные

В ближайшие выходные в Свердловской области потеплеет до 0 градусов, в связи с чем на дорогах появится гололед и возможно налипание мокрого снега на провода.

«Гололедные явления могут стать причиной чрезвычайных ситуаций как для пешеходов, так и для транспорта. Налипание мокрого снега на провода и деревья может привести к аварийным ситуациям на системах энергоснабжения и связи», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Спасатели просят жителей быть предельно внимательными и воздержаться от туристических походов. Автомобилистам нужно максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения.

«Пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и соблюдать аккуратность. Пожилым людям лучше пользоваться тросточками и не занимать руки тяжелыми сумками. Свободные руки помогут сохранять равновесие и избежать падения. На период гололеда рекомендуем подобрать обувь с нескользящей подошвой, от высоких каблуков лучше временно отказаться», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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