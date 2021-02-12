76-летний пенсионер из Каменска-Уральского вышел за водой и оказался в 40 км от дома

Сотрудники полиции вернули домой 76-летнего пенсионера из Каменска-Уральского, который вышел за водой и по непонятным пока причинам оказался за 40 км от дома.

В пресс-службе областного УГИБДД рассказали, что экипаж автоинспекции в составе старшего лейтенанта полиции Бахыша Керимова и лейтенанта полиции Наиля Фатаув заметили на 58 км федеральной автодороги «Екатеринбург – Шадринск – Курган» мужчину, который шёл в сторону Екатеринбурга. На одежде пешехода не было световозвращающих элементов. Учитывая, что было уже темно, полицейские решили узнать причины столь опасной прогулки.

Подъехав к мужчине, они выяснили, что пожилой человек живёт в Каменске-Уральском. Более того, пенсионер сообщил, что идет за водой. Он был уверен, что находится в родном городе. Как он оказался в соседнем Белоярском районе, в 40 километрах от дома, пожилой мужчина пояснить не смог.

Сотрудники полиции доложили об обнаружении пожилого человека в дежурную часть, передали коллегам его имя. При проверке было установлено, что пенсионера 1944 г.р. ищет жена: по её словам, супруг ушёл из дома в неизвестном направлении. Автоинспекторы установили его адрес, отвезли домой и передали родственникам.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Каменск-Уральский. Другие новости 12.02.21

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