За сутки на Среднем Урале выявлено 272 новых случая Covid-19

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 272 новых случая заболевания коронавирусом.

В региональном оперштабе сообщили, что диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+69), Алапаевского района, Артёмовского, Ачитского городского округа, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Качканара, Кушвы, Камышловского района, Невьянска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Тавдинского, Туринского и Талицкого городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 74 496.

Состояние 320 госпитализированных оценивается как тяжелое, 213 из них находятся в реанимации, в том числе 136 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, лежащих в больницах региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 1 471. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписано 285 человек, всего с начала пандемии – 67 303.

Также зарегистрировано 13 случаев смерти больных Covid-19. Общее число летальных случаев – 2210.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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