Куйвашев: Надеюсь, уральцы не забудут о масках даже в постэпидимический период

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает отмену масочного режима в регионе преждевременной. Более того, он надеется, что уральцы продолжат носить маски и после того, как коронавирус отступит. Об этом губернатор написал на своей странице в Инстаграме в ответ на пост одного из своих подписчиков, который привел в пример Удмуртию и спросил, когда снимут маски с уральцев.

«Конечно, тенденция на улучшение есть: мы это по многим показателям видим. Но по-прежнему в нашем регионе ежедневно фиксируется более 200 случаев заболевания, – написал Куйвашев. – Поэтому нам уж точно пока рано говорить о снятии масочного режима. И здесь мы будем, безусловно, ориентироваться на мнение специалистов. Масочный режим был введен по решению главного государственного санитарного врача России, и мы, как и прежде, все решения принимаем с учетом позиции Роспотребнадзора. А в целом я бы не относился столь пренебрежительно к маскам. В любом случае это барьер, ведь коронавирус передается в основном воздушно-капельным путем. Я надеюсь, что даже в постэпидемический период уральцы не забудут об этом очень важном инструменте профилактики. Все-таки и сезонный грипп, и ОРВИ никуда не денутся».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 13.02.21

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