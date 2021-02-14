Дмитрий Губерниев раскритиковал Средний Урал за проблемы базы, где готовят биатлонистов: «Что за позорище?»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире «Матч-ТВ» резко высказался о лицах, допустивших, что учебная база «Динамо», где готовят биатлонистов, погрязла в финансовых проблемах.

«Закрывают биатлонные стрельбища, лыжные трассы будут готовится без ратрака, потому что бензина нет. Вы вообще понимаете всю абсурдность ситуации? – заявил Губерниев, – Я разговаривал с Антоном Шипулиным, понятно, что там история ведомственная: есть «Динамо», есть федерация, училище олимпийского резерва, полпред региона Якушев, влюблённый в биатлон, Куйвашев… Екатеринбург, 21 век! Это что за позорище, я хочу спросить в прямом в эфире на всю страну? Господа, товарищи, разберитесь, что у вас там происходит! О каком развитии спорта мы можем говорить? Мы будем держать ситуацию на контроле».

О проблемах «Динамо» Губерниев узнал из письма директора базы Василия Загвоздкина.

В свердловском минспорта обещали разобраться и найти способ помочь, передает ТАСС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 13.02.21

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