11-летний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину (ФОТО)

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок.

Как сообщили «Новому Дню» в городском ОГИБДД, накануне около 17.30 на улице Щербакова, около дома 4, 11-летний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте. 26-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» пытался избежать наезда, но не смог. Он пояснил сотрудникам полиции, что ехал с небольшой скоростью по левому ряду, когда неожиданно из-за стоящих автомобилей справа выбежали два мальчика. Один из них столкнулся с машиной. Бригада скорой помощи увезла пострадавшего ребенка с переломом таза в ДГКБ 9.

Сотрудники ГИБДД установили, что стаж вождения у мужчины – 8 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения ранее привлекался 6 раз.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 14.02.21

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