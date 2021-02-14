За сутки на Среднем Урале зарегистрировано 268 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 268 новых случаев коронавируса.

В региональном оперштабе уточняют, что диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+120) Алапаевского района, Артинского и Асбестовского городских округов, Березовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышловского района, Карпинска, Качканара, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского района, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Сосьвы, Староуткинска.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составило 74 764.

Состояние 319 госпитализированных оценивается как тяжелое, 215 из них находятся в реанимации, в том числе 131 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 1 565. Остальные пациенты – в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписано 277 человек, всего – 67 580.

Зарегистрировано 11 случаев смерти больных коронавирусом, всего – 2 221.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.02.21

11-летний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину (ФОТО). / Дмитрий Губерниев раскритиковал Средний Урал за проблемы базы, где готовят биатлонистов: «Что за позорище?». / Световой флэшмоб «Свобода» в Нижнем Тагиле не состоялся. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»