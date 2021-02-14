Самолет «Екатеринбург – Уфа» экстренно сел в Кольцово сразу после взлета

Сегодня в 13:10 в аэропорту «Кольцово» в связи с технической неисправностью сел самолет «SSJ 100» компании Red Wings, выполнявший рейс «Екатеринбург – Уфа». Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку.

По предварительным данным, во время набора высоты сработал датчик засорения топливных фильтров. Командир воздушного судна принял решение посадить борт в аэропорту вылета. В самолете находилось 99 пассажиров и 4 члена экипажа. Посадка самолёта прошла в штатном режиме. Пассажиры и члены экипажа не пострадали. На онлайн-табло аэропорта Кольцово сообщается, что воздушное судно вылетит в Уфу в 16-40.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Она проводит осмотр места происшествия, опрашивает членов экипажа, пассажиров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 14.02.21

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