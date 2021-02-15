Свердловская область потеряла позиции в рейтинге регионов по качеству жизни

Эксперты агентства РИА «Рейтинг» представили исследование регионов по качеству жизни. Свердловская область по итогам 2020 года заняла 15-ю позицию – это на два пункта ниже, чем в прошлом году. При оценке учитывались 70 показателей, объединены в 11 групп – это уровень доходов населения, рынок труда, безопасность проживания, демография, экология, здоровье и уровень образования, развитие малого бизнеса, развитость инфраструктуры и другие. Средний Урал набрал 56,6 балов из 100 возможных.

На первых позициях, как и годом ранее, – Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В рейтинге все три региона «тюменской матрешки» обошли Свердловскую область, ХМАО занял 9-е место, ЯНАО – 11-е, а Тюменская область – 14-е место. Челябинская область попала на 25-ю позицию, Курганская оказалась ближе к концу списка, на 79-м месте, поднявшись на две позиции по сравнению с 2019 годом.

Последние места в рейтинге заняли Карачаево-Черкесия, Тыва и Забайкальский край.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 15.02.21

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