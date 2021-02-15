Бывший замминистра экономики Свердловской области вернулся в мэрию Екатеринбурга

Новым замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам стал Андрей Корюков. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации города. Чиновник занял освободившееся место после ухода Марины Андрусь.

Корюков проработал в финансовом блоке мэрии Екатеринбурга более 20 лет. В марте 2016 года он получил пост «стратегического» вице-мэра после перехода Александра Высокинского в областное правительство, а в октябре 2018 года начал работать в «белом доме» в должности заместителя министра экономики Свердловской области. Срок его полномочий на этом посту истек 14 февраля 2021 года. После отставки Андрей Корюков вернулся в городскую администрацию на прежнюю позицию.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 15.02.21

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