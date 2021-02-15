Роскомнадзор требует удалить с сайта «Нового Дня» информацию о «фонариках»

Новость РИА «Новый День» от 9 февраля, информирующая о проведении 14 февраля акции с выходом во дворы с фонариками, расценена Роскомнадзором как содержащая призывы к массовым беспорядкам.

В предостережении РКН, отправленном в адрес редакции через три часа после окончания акции, говорится, что в новости «выявлена информация с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях 14.02.2021 в г. Москве и других городах Российской Федерации, проводимых в поддержку Навального А.А. с нарушением установленного порядка. Сведений о согласовании указанных массовых протестных акций с уполномоченными органами власти в установленном законом порядке не установлено». В соответствии с требованиями ведомства материал с сайта удален.

Напомним, перед началом серии протестных акций Роскомнадзор официально сообщил, что социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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