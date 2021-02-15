На Урале Центробанк насчитал полсотни «черных кредиторов»

За прошлый год в регионах УрФО обнаружили 53 компании, которые нелегально занимались кредитованием. Большинство «черных кредиторов» – микрофинансовые компании, выдающие займы всем желающим и на кабальных условиях. Например, под огромные проценты под залог жилья – по закону МФО ограничены в размере процентов и не могут давать деньги под обеспечение в виде жилой недвижимости.

Как рассказали в отделе по связям с общественностью Уральского ГУ ЦБ РФ, основная тенденция 2020 года – переход нелегалов в интернет-пространство. «В последнее время нелегальные участники изменили свою стратегию: информация о них теперь не имеет материального носителя, распространяется при помощи «сарафанного радио», форм обратной связи в социальных сетях, мессенджеров. Представители нелегальных кредиторов не работают в офисах, они готовы по звонку подъехать к потенциальному клиенту домой, в кафе или на заправку и передать деньги из рук в руки. В то же время вклад в снижение уровня черного кредитования вносят легальные микрофинансовые институты: они обеспечивают конкурентные предложения, максимально доступные в дистанционном режиме», – прокомментировала начальник отдела по противодействию нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.

Большинство «черных кредиторов» на Урале обнаружили в Челябинской области – 25, еще 13 – в Свердловской области, по 5 – в Югре, Курганской и Тюменской областях.

Всего в России в 2020 году было выявлено 1549 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Из них 821 – «черные кредиторы», 395 – нелегальные форекс-дилеры, 222 – финансовые пирамиды.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 15.02.21

Чкаловский район Екатеринбурга остался без главы администрации. / В пандемию коронавируса корь сошла на нет: в 2020 году был зарегистрирован один случай, в 2021-м – ноль. / Заседание по делу Румянцева – Шибанова перенесли на 24 февраля. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»