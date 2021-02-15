Екатеринбурженка отдала «службе безопасности банка» 2,6 миллиона рублей

Еще одна жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных мошенников, представившихся «службой безопасности банка». 27-летняя женщина, поддавшись на уговоры, перевела преступникам в общей сложности 2,6 миллиона рублей. Сейчас дело расследуется в полиции.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу рассказали, как все произошло. Девушке позвонил якобы сотрудник банка. Он сообщил ей, что неизвестные пытаются снять с ее платежной карты деньги, а также сменить номер телефона, к которому привязано online-приложение банка. Затем женщину соединили с мужчиной, который представился сотрудником правоохранительных органов. Тот сообщил, что по факту мошеннических операций с ее счетом возбуждено уголовное дело, поэтому ей необходимо следовать всем указаниям представителей банка и никому не говорить о проводимом расследовании. Затем екатеринбурженку вновь перевели на «сотрудника банка», который заявил, что некто пытается оформить на ее имя кредит, поэтому она для защиты своих личных данных должна оформить в банке кредит через мобильное приложение и перевести деньги на «резервный счет». Звонивший вызвал девушке такси, на котором она доехала до банкомата, расположенного в магазине на улице Титова, сняла все имеющиеся сбережения в размере 400 тысяч рублей и перевела на указанный неизвестный счет. После этого девушка по настоятельной просьбе собеседника через онлайн-заявку оформила кредит на сумму 2,2 миллиона рублей и перевела заемные деньги на счета мошенников.

«Управление МВД России по Екатеринбургу в очередной раз предупреждает граждан о том, что нельзя передавать или переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета. При попытке незнакомцев под видом сотрудников банка или правоохранительных органов заставить сделать перевод или сообщить пароли от банковской карты, или оформить кредит необходимо немедленно закончить разговор и сообщить по официальным телефонам клиентской поддержки, которые указаны на обратной стороне банковской карты либо на сайте кредитной организации. Если окажется, что вы столкнулись с мошенником, – незамедлительно обращайтесь в полицию», – отметили в ведомстве.

По данным ГУ МВД по Свердловской области только за 2020 год в регионе совершено 8910 мошенничеств, что на 39,3% больше, чем в 2019 году. Причем взрывной рост статистики наблюдается именно по мошенничествам, совершенным с помощью интернета и звонков – 6 357 преступлений в 2020 году, что на 76,3% больше.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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