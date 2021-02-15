Средний Урал опять накроют аномальные морозы

После короткой оттепели в Свердловскую область вновь приходят морозы. Уже сегодня вечером температура воздуха в Екатеринбурге опустится до -20, на севере региона похолодает до -30 градусов.

«Арктический воздух вновь опускается в наш регион. Аномально-холодная погода установится на Урале надолго, на всю рабочую неделю. Мороз вряд ли ослабеет и в предстоящие выходные дни. Ожидается, что температура воздуха опустится на 7-10° ниже климатической нормы и в среднем за сутки будет составлять в северных районах Свердловской области -24…-28 °С, на остальной территории -20…-23. Небольшой снег вероятен во второй половине текущей недели», – сообщила главный метеоролог Свердловской области Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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