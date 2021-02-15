В Свердловской области 263 новых случая Covid-19

За прошедшие сутки в Свердловской области выявлено 263 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в оперштабе, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+101), Алапаевска, Артинского, Асбестовского и Ачитского городских округов, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышловского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Шалинского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции – 75 027.

Состояние 313 госпитализированных оценивается как тяжелое, 213 из них находятся в реанимации, в том числе 132 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1 592. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписано 274 человек, всего – 67 854.

Зарегистрировано 10 случаев смерти больных Covid-19. Общее число случаев – 2 231.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 15.02.21

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