В Бисерти рухнула крыша неработающей котельной. Есть погибший

В Бисерти сегодня днем обрушилась крыша неработающей котельной, расположенной на территории бывшего завода. Как сообщили в ГУ МЧС, местные спасатели прибыли на место ЧП и обнаружили там тело погибшего. Для проведения поисковых работ из Екатеринбурга выехали силы и средства Уральского регионального поисково-спасательного отряда и Специализированной пожарно-спасательной части.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что под завалами может быть еще один человек. Предварительно известно, что на территорию цеха проникли двое. Возможно, они собирались срезать металлические балки с кровли. После чего и произошло обрушение крыши.

На месте происшествия находится прокурор Нижнесергинского района Сергей Симонов для координации действий правоохранительных органов.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что котельная находится на территории бывшего завода «Уралсельмаш». Двое мужчин проникли туда по собственной инициативе (возможно, с целью хищения лома). По предварительной информации, это уроженцы одной из бывших союзных республик. Сейчас сыщики уголовного розыска устанавливают их личности.

Следствие СКР начало доследственную проверку. Как сообщил представитель СУ СКР Александр Шульга, пока есть информация только об одном погибшем, сведений о том, что произошло со вторым мужчиной, не имеется. На месте происшествия техника разбирает образовавшийся завал.

Бисерть, Елена Владимирова

Бисерть. Другие новости 15.02.21

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