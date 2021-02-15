На китайском маркетплейсе обнаружили пропуски в мэрию Екатеринбурга

На китайском маркетплейсе «Алиэкспресс» пользователи обнаружили пропуски для машин в администрацию Екатеринбурга – речь идет о бумагах, которые крепятся на лобовое стекло. Купить такую можно меньше чем за пятьсот рублей. Судя по данным маркетплейса, такие заказали себе уже 54 пользователя.

Тот же китайский магазин предлагает таблички с надписями «Прокуратура Свердловской области», «Федерация тайского бокса Свердловской области», «Федерация дзюдо Свердловской области». Правда, на последних трех нет слова «Пропуск», это лишь карточки, на которых можно написать номер телефона, чтобы до владельца авто могли дозвониться те, кому мешает неудачно припаркованная машина.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.02.21

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