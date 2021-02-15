Губернатор Куйвашев продлил самоизоляцию для групп риска

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня, 15 февраля, подписал указ №64-УГ, которым продлил режим самоизоляции до 1 марта.

Как сообщает оперштаб, оставаться дома, как и прежде, рекомендуется свердловчанам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 16 февраля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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