В Екатеринбурге разыскивают 14-летнюю девушку (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга разыскивает Ксению Куликову 2006 года рождения.

Как передает корреспондент «Нового Дня», с 14 на 15 февраля девушка ушла от бабушки, живущей по адресу: улица Шейнкмана, 128, и домой не вернулась.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД России Екатеринбурга, девушка вышла на связь, но дома пока так и не появилась. Поиски 14-летней школьницы до сих пор продолжаются.

Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, глаза зеленые, волосы светлые. На момент ухода была одета в розовую куртку до колена с капюшоном, черные брюки, белые кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении девушки, просят обращаться по телефону дежурной части отдела полиции № 5 УМВД России по Екатеринбургу: 8 (343) 356-42-05 или 02 (102).

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 16.02.21

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