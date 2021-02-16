Директор строительной компании отправится в колонию за хищение 14 миллионов на ремонте Дворца молодежи

В Екатеринбурге вынесли приговор руководителю строительной организации, который получил более 14 миллионов рублей за несуществующий ремонт Дворца молодежи.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе облпрокуратуры, с августа 2016 по декабрь 2017 года осужденный «вносил в документы недостоверные сведения об объемах, видах и стоимости выполненных ремонтных работ здания государственного учреждения образования».

«На основании представленных документов в адрес строительной организации были перечислены денежные средства в качестве оплаты за фактически невыполненные ремонтные работы и неиспользованные материалы. Сумма причиненного ущерба составила свыше 14 миллионов рублей», – отметили в пресс-службе.

В итоге суд назначил обвиняемому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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