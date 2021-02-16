Зяблицев пожаловался Мерзляковой на мошенников, которые обманули его мать

В Свердловской области активизировались мошенники, которые продают пожилым людям ненужные им газовые анализаторы, медицинские приборы и так далее.
Об этом сегодня на заседании заксо рассказал депутат Евгений Зяблицев, комментируя доклад омбудсмена Татьяны Мерзляковой. «Люди не чувствуют себя защищенными, – заявил он. – Мошенники втюхивают доверчивым пенсионерам газовые анализаторы, оконные конструкции, медицинские приборы по бешеным ценам. Даже моя 84-летняя мама попалась на эту удочку. И по всем этим делам граждане получают отказ в возбуждении уголовных дел».
Татьяна Мерзлякова пообещала поднять эту проблему на встрече с силовиками, которая у нее назначена на завтра.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 16.02.21
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