Зяблицев пожаловался Мерзляковой на мошенников, которые обманули его мать

В Свердловской области активизировались мошенники, которые продают пожилым людям ненужные им газовые анализаторы, медицинские приборы и так далее.

Об этом сегодня на заседании заксо рассказал депутат Евгений Зяблицев, комментируя доклад омбудсмена Татьяны Мерзляковой. «Люди не чувствуют себя защищенными, – заявил он. – Мошенники втюхивают доверчивым пенсионерам газовые анализаторы, оконные конструкции, медицинские приборы по бешеным ценам. Даже моя 84-летняя мама попалась на эту удочку. И по всем этим делам граждане получают отказ в возбуждении уголовных дел».

Татьяна Мерзлякова пообещала поднять эту проблему на встрече с силовиками, которая у нее назначена на завтра.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.02.21

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