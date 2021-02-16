Скончался известный уральский промышленник Анатолий Сысоев

Скончался бывший директор Богословского алюминиевого завода, 86-летний бывший депутат заксобрания Свердловской области Анатолий Сысоев – сегодняшнее заседание заксо началось с минуты молчания.

«Анатолий Васильевич Сысоев! Наставник! Друг! Великий руководитель!

Почетный гражданин Краснотурьинска! Почетный гражданин Свердловской области! Человек Великой мудрости, огромного Сердца и человеческой Души! Ушёл от нас сегодня в 5:00.... огромное горе и невосполнимая потеря... Скорблю с родными, друзьями и близкими …», – сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Краснотурьинска Александр Устинов.

Анатолий Сысоев родился 9 января 1935 года в Златоусте, окончил Каменск-Уральский алюминиевый техникум, Красноярский институт цветных металлов.

С 1987 по 2005 год возглавлял Богословский алюминиевый завод в Краснотурьинске. Был депутатом Краснотурьинского городского совета, председателем Краснотурьинской городской думы, в 2004-2011 годах возглавлял комитет по промышленной политике палаты представителей заксо Свердловской области.

Краснотурьинск, Людмила Прокофьева

Краснотурьинск. Другие новости 16.02.21

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