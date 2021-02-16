Поправки в устав области для приведения его в соответствие с Конституцией внесут весной

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина сегодня во время перерыва в заседании рассказала журналистам, как продвигается работа по приведению устава Свердловской области в соответствие с обновленной Конституцией РФ.

Бабушкина заявила, что рабочая группа функционирует, но законопроект еще не готов. «У нас было два предложения. Либо поэтапно вносить изменения в устав – одно, второе, третье – либо по мере принятия конституционных законов на федеральном уровне в комплексе принять большой блок изменений, – пояснила она. – Мы склонны менять устав не по маленьким кусочкам, а комплексно, большими блоками. Я думаю, в марте соберется комиссия по изменению устава, а она собирается, как правило, когда уже готов законопроект».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.02.21

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