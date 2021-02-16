За сутки в Свердловской области выявлено 232 новых случая коронавируса

В Свердловской области продолжает снижаться количество заболевших коронавирусом. За последние сутки выявлено 232 новых случая и 12 смертей. Всего с начала пандемии заболели уже 75 259 жителей региона.

«Состояние 316 госпитализированных оценивается как тяжелое, 203 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 132 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести в больницах составляет 1 540. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщает региональный оперштаб.

От коронавируса за сутки умерли 12 человек. Всего с начала пандемии в Свердловской области скончались 2 243 человека.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 16.02.21

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