На Урале в пандемийный год резко выросла смертность и снизилась рождаемость

В Уральском федеральном округе снизилась рождаемость и увеличилась смертность в 2020 году по сравнению с 2019-м. Это следует из данных аппарата полномочного представителя президента России в УрФО. Коэффициент рождаемости в пандемийный 2020 год составил 10,6 на 1000 человек населения, годом ранее он был чуть выше – 11. Коээфициент смертности, напротив, возрос, причем существеннее – с 11,7 до 13,9 на 1000 человек.

«По коэффициенту рождаемости по сравнению с другими федеральными округами мы занимаем третью позицию, а что касается коэффициента смертности, то он ниже, чем по Российской Федерации в целом, но мы видим, что у коллег опять же показатели несколько лучше, чем в УрФО, – прокомментировал полпред президента Владимир Якушев. – Что касается детской смертности, тоже у нас лучше показатель, чем в РФ, но нам есть к чему стремиться».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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