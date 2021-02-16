Депутаты просят в разы увеличить трансферты на развитие малого бизнеса

Депутаты заксобрания просят правительство рассмотреть возможность увеличить финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два основных предложения комитета по промышленной политике и предпринимательству озвучил сегодня на заседании депутат Олег Корчагин.

Первое предложение: в ходе исполнения бюджета 2021 года рассмотреть возможность выделить Фонду поддержки предпринимательства средства в размере не меньше 300 млн рублей. Второе: изменить методику расчета межбюджетных трансфертов местным бюджетам на развитие малого и среднего бизнеса. Корчагин пояснил, что сейчас эта трансферты формируются из расчета 12,4 рубля на одного жителя муниципалитета. «Это сумма почти не менялась с 2008 года, колеблется в районе чуть больше 10 рублей», – заявил он. По мнению профильного комитета, с 2022 года эту сумму следует увеличить до 43 рублей.

Министр инвестиций и развития Виктория Казакова, которая также присутствует на заседании, отметила, что федеральная поддержка малого и среднего бизнеса в 2021 году гораздо ниже, чем в 2020-м. «Средств федерального бюджета не предвидится в этом году. В прошлом году было 33 млрд рублей на всю страну, в этом – только 12 млрд», – отметила министр.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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