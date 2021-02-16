В Екатеринбурге улицу Горького закроют на два с половиной месяца

В центре Екатеринбурга на два с половиной месяца, с 8 марта по 22 мая 2021 года, частично перекроют движение транспорта на улице Горького.

В пресс-службе мэрии «Новому Дню» рассказали, что движение ограничит ООО «Град-ЕСК» в районе дома №4 из-за работ по строительству сети канализации: «На время закрытия движения транспорт будет направлен по улицам 8 Марта, Пушкина, Малышева и проспекту Ленина. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обратить особое внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения».

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 16.02.21

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