В 2020 году уральские банки провели реструктуризацию кредитов на десятки миллиардов (ИНФОГРАФИКА)

В течение 2020 года банки, работающие на территории Свердловской области, провели реструктуризацию кредитов субъектам малого и среднего бизнеса на общую сумму 24,2 млрд рублей, или 18%.

Об этом рассказал сегодня начальник Уральского ГУ Центробанка Рустэм Марданов, выступая перед депутатами заксобрания. Четыре тысячи субъектов МСП пожелали воспользоваться программой «кредитных каникул», 29 – программой реструктуризации кредитов «1/3», 2600 субъектов бизнеса – собственными программами банков.

Кроме того, предпринимателям были выданы льготные кредиты на выплату зарплат и возобновление деятельности на общую сумму 11,5 млрд рублей.

Обращались с просьбой о реструктуризации кредитов и физические лица. По словам Рустэма Марданова, за год поступило около 100 тысяч обращений от населения на общую сумму более 23 млрд рублей.

С учетом принятых мер просроченная задолженность по кредитам снизилась по сравнению с 2017 годом как у юридических, так и у физических лиц.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.02.21

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