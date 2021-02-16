Полпред Якушев про точки роста в экономике: «Чудес в 2021 году не произойдет»

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев рассказал на что будут опираться в развитии уральские регионы в 2021 году. Особое внимание будет уделяться реализации всех нацпроектов и достижения показателей, а также социальной сфере. «Чудес в 2021 году не произойдет. Все наши точки роста – это инвестиционные проекты, которые уже реализуются и закончатся в 2021 году», – отметил Якушев.

Особое внимание уделят реализации национальных проектов, на которые регионы получают деньги из федерального бюджета. «Раньше по госпрограммам выделяли деньги, сейчас по нацпроектам. Многие спрашивают – что изменилось? А изменилось многое. Нацпроекты – это проектное управление, это иной подход в федеральном и региональном правительствах. Требования к достижению показателей по нацпроектам – это более жесткий контроль за использованием финансов. Такой акцент сделан потому, что до этого огромное количество средств, выделяемых Федерацией, регионы возвращали обратно, потому что не могли освоить. Сегодня это корректируется в рамках нацпроектов», – отметил Владимир Якушев сегодня, отвечая на вопросы журналистов.

При этом полпред подчеркнул, что в 2021 году не стоит ждать чудес. Уральские регионы будут использовать как точки роста те же самые отрасли, которые использовали и раньше.

«Все наши точки роста – это инвестиционные проекты, которые уже реализуются и закончатся в 2021 году. Это, в первую очередь, обрабатывающая промышленность. Это столп, на котором стоит Уральский регион. Это было и будет еще минимум 50 лет той точкой роста, на которой Урал будет стоять. […] Точки роста остаются прежними для Урала. Но применяются новые технологии, применяются новые подходы».

Отдельное внимание регионы УрФО будут уделять в 2021 году развитию социальной сферы, добавил полпред.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 16.02.21

На Урале будут выявлять лжебезработных. / В 2020 году уральские банки провели реструктуризацию кредитов на десятки миллиардов (ИНФОГРАФИКА). / Полпред журналистам перед выборами: «Информационная поляна должна быть правильной». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»